Onderzoek bevestigt grensoverschrijdend gedrag van Marc Overmars: "foute grappen, ongewenste arm om de schouder"

Uit een onderzoek uitgevoerd door bureau Bezemer & Schubad blijkt dat Marc Overmars tijdens zijn periode bij Ajax zich ongepast heeft gedragen tegenover collega's.

Na de beschuldigingen richting Marc Overmars bij Ajax, besloot de Nederlander te vertrekken. Het bureau Bezemer & Schubad voerde vervolgens een onderzoek naar de klachten uit en komt vandaag met het resultaat.

Volgens De Telegraaf staat in het verslag dat Marc Overmars zich weldegelijk ongespast heeft gedragen richting vrouwelijke collega's tijdens zijn periode bij Ajax. De belangrijkste conclusie van het rapport is dat de cultuur binnen Ajax moet veranderen, maar dat dit niets met Overmars of het gedrag van Overmars te maken heeft. Tegen de directeur is geen aanklacht ingediend of aangifte gedaan.

Ook Ajax reageerde ondertussen op het verdict: "Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat een aantal vrouwen binnen Ajax is geconfronteerd met ongewenst gedrag. Dit varieert van foute grappen en denigrerende of kwetsende opmerkingen, tot een ongewenste arm om de schouder en ander opdringerig gedrag. Geen enkele vrouw heeft een klacht ingediend. Maar ze melden het wel, want het is duidelijk dat ze er last van hebben. Alle meldsters geven aan dat zij het moeilijk vinden ongewenst gedrag bij vertrouwenspersonen of binnen de organisatie aan de orde te stellen, omdat zij bang zijn voor repercussies."

“Wij zijn de vrouwen dankbaar die grensoverschrijdend en ander ongewenst gedrag met bijbehorende voorbeelden bij de onderzoekers hebben gemeld. Wij begrijpen dat dit verre van eenvoudig is geweest”, aldus Leen Meijaard, voorzitter Raad van Commissarissen van Ajax.