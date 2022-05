Stephanie Forde over vergissing Layec en lijn die de VAR in België volgt: "Het klopt dat het nog beter kan"

De Belgische arbitrage wordt weer met een vergrootglas bekeken. Zeker nadat Bertand Layec, de scheidsrechtersbaas, niet dezelfde mening had als het Referee Department over de penaltyfase in RSCA - Club.

Layec vond niet dat de VAR moest tussenkomen na de duw van Magallan op De Ketelaere, maar volgens de uitleg van het Referee Department was er wel een VAR-interventie nodig. Pijnlijk, hoe Layec door zijn eigen departement werd teruggefloten. "Bertrand Layec heeft misschien niet alle beelden kunnen zien", sust Stephanie Forde in Het Laatste Nieuws.

We volgen de lijn van de UEFA

Forde reageert als operationeel directeur van het Referee Department op de kritiek van Hein Vanhaezebrouck betreffende de al dan niet juiste cijfers over de correcte beslissingen van de VAR. "We volgen de lijn van de UEFA. De lat ligt hoog. Maar als ik kijk naar de cijfers bij een EK of een WK, durf ik daar ook vragen over te stellen. Dus ik snap de bedenkingen."

Het is ook een huzarenstukje om iedereen tevreden te stellen. "Voor de gemiddelde voetbalfan zal het altijd onvoldoende zijn. Maar het klopt dat het nog beter kan." Forde beweert dat het het beste zou zijn om alle actieve refs semi-profs te maken, om verder te professionaliseren. De vraag is wie dat gaat betalen, want bij de Pro League zijn ze momenteel niet bijzonder vrolijk over het huidige niveau van de refs.