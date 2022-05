Stadionverbod gemakkelijk te omzeilen, Belgische hooligan getuigt: "In het slechtste geval kopen we losse tickets"

Het supportersgeweld kende de voorbije maanden een stevige opmars. Het Nieuwsblad sprak met een 48-jarige hooligan, die weliswaar anoniem wenst te blijven. De man geeft onder meer aan hoe stadionverboden de hooligans allerminst afschrikken.

"Als je schrik hebt, moet je thuisblijven. In totaal heb ik voor acht jaar stadionverbod gekregen. Al is het geen enkel probleem om dan toch nog een stadion binnen te komen. Al is het dan wel moeilijker om in een uitvak te geraken. De politie geeft immers alle mensen met stadionverbod door aan de supportersclubs, al wordt dat niet altijd gecontroleerd. In het slechtste geval gaan we naar de stad van de match en kopen we daar losse tickets, dat wordt nooit gecontroleerd. Ook in het buitenland geraken we zonder problemen binnen", aldus de man.

Naast stadionverbod kreeg de getuige in de loop der jaren ook enkele stevige boetes, waar hij laconiek van zegt: "Ik ben al zo'n 5.000 euro kwijt aan boetes, maar andere hobby's kosten ook geld, hé."