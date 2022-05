Welke jonge Europese doelpuntenmachines gaan de nieuwe generatie kleur geven?

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi zullen na meer dan 15 jaar hegemonie de fakkel als beste doelpuntenmakers ter wereld doorgeven. We denken dan meteen aan Kylian Mbappé en Erling Haaland als toekomstige troonopvolgers, maar zijn er zo nog ruwe diamanten die de nieuwe generatie kleur gaan geven?

Enkele spelregels vooraf: de spits in kwestie moet jonger zijn dan 25 jaar en dit seizoen 20 doelpunten of meer gemaakt hebben.

Dusan Vlahovic, 22 jaar

Een van de meest ronkende spitsennamen, is die van Dusan Vlahovic. De Servische topspits maakte voorbije winter de gevoelige overstap van Fiorentina naar Juventus. Na een half seizoen in Firenze maakte hij 20 doelpunten, hetzelfde aantal als het volledige seizoen ervoor. Na bijna een half jaar Juventus zit hij op dit moment aan 7 doelpunten, en zit hij dus aan een totaal van 27 deolpunten in het seizoen 21/22 tot nu toe. Prijskaartje Vlahovic: 85 miljoen euro.

Vlahovic heeft een enorm gevarieerd pallet aan kwaliteiten als spits. Hij oogt misschien wat sloom en lijzig door zijn lengte, maar is een snelle spits met een prachtige dribbel, en is een op een onstopbaar. Daarnaast is hij enorm balvast, kopbalsterk, heeft hij een trap in zijn beide voeten (al is hij duidelijk linksvoetig) en is hij een dodelijke afwerker.





Darwin Nunez, 22 jaar

Van de sloppenwijken in Artigas, tot topschutter bij Benfica met 34 doelpunten. Zoals Lukaku en Vardy knokte de Uruguayaan Nunez zich uit extreme armoede, tot ruwe diamant bij Benfica. Benfica hangt alvast een prijskaartje van 100 miljoen euro vast aan haar goudhaantje, die gegeerd wild is in de de Premier League. Manchester United, Arsenal, Newcastle United en West Ham United zouden alvast geïnteresseerd zijn in de jonge Uruguayaan.

Bij Manchester United zou hij alvast Edinson Cavani kunnen opvolgen. Buiten het feit dat hij ook lang haar heeft en een landgenoot is, loopt Nunez zich net zoals Cavani enorm slim vrij in de box, en is hij een geboren afwerker. Daarnaast is hij ook een altruïstische spits, die altijd oog heeft voor de (best) vrijlopende man en perfect als targetspits kan fungeren. Tot slot is hij razend snel, en heeft hij ondanks zijn lengte een geweldig flukse dribbel in zijn voeten.

Lautaro Martinez, 24 jaar

Niet de meest verrassende naam in de lijst, maar daarom niet minder goed. De Argentijnse pocketspits is al jaren een garantie aan een karrevracht aan doelpunten, en heeft er dit seizoen ook al 21 achter zijn naam staan bij Inter. Martinez staat met 70 doelpunten in de top 20-topschutterslijst aller tijden bij Internazionale, en laat zo Romelu Lukaku achter zich, met wie hij een geweldig spitsenduo vormde vorig seizoen. De twee waren samen goed voor 49 doelpunten, en dat leverde Inter voor het eerst sinds langs nog eens een Scudetto op. Prijskaartje Martinez: 70 miljoen euro.

Lukaku speelt niet meer bij Inter, maar de klasse, en de doelpunten van Martinez zijn er nog steeds. Qua type spits is Lautaro het best te vergelijken met Luis Suarez. Een dodelijke afwerker vanuit elke hoek. Is met links, rechts, volley, kopbal, of omhaal... Lautaro weet de goal staan. Toch is de Argentijn tegelijkertijd een fijnvoetige dribbelaar die oog heeft voor zijn ploegmaats, en werkt hij het best in een tweespitsen-systeem met een grote, sterke spits naast hem (zoals Lukaku en Dzeko).