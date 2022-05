Wenger heeft drie verklaringen voor de huidige topvorm van Karim Benzema: "Als ik hem zie spelen, denk ik dat ik nog hetzelfde kan"

Dat Real Madrid in de finale van de Champions League staat, heeft het in grote mate te danken aan de vorm van Karim Benzema. Volgens Arsène Wenger geen toeval. De ex-coach van Arsenal heeft een aantal redenen voor zijn prestatiecurve.

Eerst en vooral zijn ouderdom. Op zijn 34ste heeft Benzema zijn vak tot in de puntjes onder de knie. "Het is interessant om te zien dat de oude spitsen op veel plekken in Europa het effectiefst zijn. Kijk maar naar Robert Lewandowski en Benzema, en ook Ibrahimovic die als veertigjarige nog trefzeker is. Ze profiteren van iedere fout die een tegenstander maakt", zei Wenger bij beIN Sports.

Ten tweede: zijn spelintelligentie. "Hij blinkt uit in intelligentie en efficiëntie. Alles wat hij doet, is zo slim en lijkt zo simpel. Als ik hem zie spelen, denk ik nog dat ik hetzelfde zou kunnen. Hij heeft als geen ander gevoel voor het ritme van het spel."

En ten derde: hij is fysiek topfit. "Tot zijn dertigste was hij altijd twee tot drie kilo te zwaar. Inmiddels is hij een echte topatleet geworden, waardoor hij nu ook uitgegroeid is tot een van de twee of drie beste spitsen van de wereld."