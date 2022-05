Rangers neemt het in de finale van Europa League op tegen Eintracht Frankfurt

Vanavond stonden de twee halve finales van de Europa League op het programma. Leipzig en Eintracht Frankfurt trokken allebei met een voorsprong richting de return. Wie kon aan het langste eind trekken en speelt op 18 mei de finale in Sevilla?

Rangers - Leipzig

Rangers verloor vorige week op bezoek bij Leipzig en moest vanavond in eigen huis met twee doelpunten verschil winnen. De wedstrijd begon goed voor de thuisploeg. In minuut twintig bracht rechtsachter Tavernier, Rangers op voorsprong. Vijf minuten later was het opnieuw prijs. Kamara kon met een geplaatste afstandsschot de Schotten op een dubbele voorsprong brengen.

Twintig minuten voor affluiten maakte Nkunku de aansluitingstreffer voor Leipzig, maar het is uiteindelijk Rangers die kort voor het einde de 3-1 kon scoren via Lundstram. Rangers gaat naar de finale op 18 mei.

Eintracht Frankfurt - West Ham

Eintracht Frankfurt stond met een 1-2 voorsprong aan de aftrap tegen West Ham en kon vanavond in eigen huis een ticket voor de Europa League bemachtigen. Hiervoor moest het minstens gelijk spelen tegen de Londenaars.

De wedstrijd begon slecht voor de bezoekers. Na twintig minuten kreeg West Ham-verdediger Cresswell een rode kaart nadat hij laatste man Hauge neerhaalde. Oorspronkelijk deelde de scheidsrechter een gele kaart, maar de VAR kwam terug op die beslissing. West Ham moest meer dan een uur met 10 man verder.

Iets voor het halfuur was het prijs voor de thuisploeg. Rafael Borré kon moederziel alleen de 1-0 binnenschuiven. Boeken toe voor de bezoekers uit London. Eintracht Frankfurt had na het openingsdoelpunt de wedstrijd onder controle en kon nog meermaals dreigen, maar het bleef bij 1-0 (3-1 in totaal) en de Duitsers gaan naar de Europa League finale in Sevilla.

