Einde aan Mexicaanse dominantie: Seattle Sounders eerste MLS-team in 22 jaar dat Amerikaanse Champions League kan winnen

Ook in Amerika werd er gisterenavond Champions League-voetbal gespeeld, daar waren ze intussen toe aan de finale. Seattle Sounders haalde het na een 3-0 tegen het Mexicaanse Pumas en mocht zo het kampioenenbal voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben achter haar naam schrijven.

De club uit Washington haalde het voor maar liefst 68 741 toeschouwers in de terugwedstrijd in het eigen Lumen Field-stadion met 3-0 van Pumas UNAM, na doelpunten van Raul Ruidiaz (2x) en Nicolas Lodeiro, die 10 jaar geleden nog voor Ajax voetbalde. De heenwedstrijd in Mexico-city eindigde op 2-2. Zo haalt de MLS-kampioen van 2019 haar eerste Amerikaanse Champions League-titel binnen.

En daarbij komt er meteen een einde aan de 16-jarige Mexicaanse hegemonie. Sinds 2006 werd de beker enkel gewonnen door Mexicaanse ploegen, waarbij Monterrey in die periode maar lieft 5 titels achter haar naam mocht schrijven. Het is sinds 2000 geleden dat er nog eens een club uit de VS de beker de lucht in mag steken, toen was LA Galaxy te sterk voor het Hondurese Olimpia.