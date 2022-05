"Stadionverbod tot 2035, maar wekelijks wedstrijd bijwonen"

Voetbalclubs in ons land krijgen meer en meer af te rekenen met geweld en verbetering lijkt er niet op komst. Ook niet met een stadionverbod.

Dat is alvast het oordeel van een steward die anoniem getuigt bij Het Nieuwsblad. Dat de verantwoordelijkheid voor een stuk bij vrijwilligers ligt, is eigenlijk onverantwoord.

“Dat wil zeggen dat wij hoogstens tussen de 30 en 35 euro verdienen per gewerkte dag. We doen ons best, maar je kan ons niet verwijten dat wij geen zin hebben om voor dat bedrag op ons gezicht te laten slaan”, klinkt het.

Een stadionverbod moet normaal de oplossing zijn voor het probleem, maar wie er eentje heeft raakt meestal wel op een of andere manier toch nog binnen in het stadion.

Want de stewards herkennen de mensen wel die een stadionverbod hebben. “Maar dikwijls laten we ze gewoon zitten omdat het toch zou escaleren zodra we die er door de politie van tussen laten halen.”

“Vaak worden die mensen wel op camera vastgelegd en een paar dagen later op het politiekantoor geroepen. Hun stadionverbod wordt dan verlengd, maar twee weken later zitten ze weer op een match met tickets van iemand anders. Ik ken mensen die nog zeker tot 2035 een stadionverbod hebben, maar die wel wekelijks een wedstrijd bijwonen.”