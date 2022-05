🎥 Thibaut Courtois door het dolle heen na zege: "Hoe dit kan? Eén woord!"

Thibaut Courtois blijft een geweldig aandeel hebben in de prestaties van Real Madrid.

Tegen Manchester City hield onze landgenoot de Koninklijke met enkele geweldige saves een paar keer in de wedstrijd.

“Hoe dit kan? Eén woord: Real”, liet Courtois achteraf horen. “Mendy haalde een bal van de lijn weg, ik maakte een belangrijke save. Daarna maakten we de 1-1 en de 2-1 was voor hen al de doodsteek. Of ik er nog in geloofde na 89 minuten? Niet echt, want we waren niet scherp genoeg voor doel. Maar we wisten wel dat alles nog kon gebeuren in dit stadion.”

De missie mag dan ook duidelijk zijn tegen Liverpool. “We hebben enkele grote teams uitgeschakeld, die veel geld uitgegeven hebben om de Champions League te winnen. Dat maakt het nog indrukwekkender. Nu gaan we naar de finale om die te winnen.”