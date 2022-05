Na alle heisa met Belgian Cats gaat Eddy Demarez weer aan het werk, ook op EK vrouwenvoetbal: "Geen excuus voor, maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout"

Na de ongepaste uitspraken over de Belgian Cats die per ongeluk live werden uitgezonden, werd VRT-sportcommentator Eddy Demarez op non-actief gezet. Nu mag hij weer commentaar geven bij sportwedstrijden en zal hij ook het EK vrouwenvoetbal van deze zomer coveren.

In een gesprek met Linde Merkpoel op VRT geeft hij aan hoe hij de hele storm beleefd heeft. "Stel je voor dat je aan de koffiemachine staat te roddelen en de persoon waarover je het hebt, staat plots achter je. Dat gevoel, maar dan maal een miljoen of drie. Ik heb er geen excuus voor. Je kunt duizend keer sorry zeggen, maar dat maakt het niet oké. Noem het normvervaging in humor of hersenloze cafépraat: er is geen excuus voor."

Demarez zat diep en kwam maanden zijn huis niet uit en ging ook naar de psycholoog. De persoonlijke gesprekken die hij had met de Cats deden hem wel deugd. "Het was heel confronterend, maar het waren tegelijk warme gesprekken. Iedereen maakt fouten. Iemand in de ogen kijken, sorry zeggen, toegeven dat je een fout hebt gemaakt, dat verrijkt je leven. Dat maakt van een slechte mens geen goede mens. Ik was geen slechte mens. En ik ben nu geen goede mens. Maar ik heb wel iets gedaan met mijn fout. En dat vind ik het belangrijkste."