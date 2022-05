'Superflik' weet hoe je hooligans moet aanpakken en neemt Michel Verschueren als voorbeeld: "Hij dwong respect af"

Steven De Smet, de voormalige hoofdcommissaris van de Gentse politie, heeft zich tijdens zijn loopbaan enorm ingezet om het hooliganisme in de Belgische stadions in te perken. Nu het weer opflakkert, heeft hij wel wat raad voor de huidige beslissingsmakers.

Hij pleit er ook niet voor om de hele harde kern uit de stadions te weren. "Het echte crapuul moet keihard en repressief aangepakt worden, maar de overgrote meerderheid valt best mee. Ik durf die groep te verdedigen, daarmee moet je praten", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Je bent als bedrijf met je gat in de boter gevallen als je zulke werknemers hebt. Als ze binnen je bedrijf werkzaam zijn met de passie die ze hebben voor hun club, ben je als bedrijfsleider op je gemak en kan je elke dag tot tien uur in je bed liggen."

Zo neemt hij voormalige Anderlecht-manager Michel Verschueren als voorbeeld. "Je moet de pit die in die gasten zit ­gebruiken. Verschueren stond op een bepaald moment eens in de spionkop van Anderlecht. Dat werkt. Hij stond gewoon rustig te praten met al die zware jongens en dwong zo respect af bij zijn achterban."

"Een tijd later moesten de kleedkamers geschilderd worden. Mister Michel liet dat zijn harde kern doen. Bijzonder slim om zo gebruik te maken van hun engagement. En toen de training gedaan was, passeerden alle spelers langs hen. Toen Michel een week later vroeg om het kalm te houden, luisterde zijn achterban zonder morren. Elkaar respecteren werkt veel beter dan regels van bovenaf opleggen."