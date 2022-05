Youri Tielemans in gesprek met Arsenal over mogelijke transfer

Tielemans gaat Leicester City op het einde van het seizoen verlaten. De makelaar van Tielemans is op dit moment alvast in gesprek met Arsenal, aldus Football.London.

Mikel Arteta is grote fan van Youri Tielemans, die volgens hem een ideale versterking zou zijn voor het middenveld van The Gunners. Mocht Tielemans voor Arsenal kiezen, komt het daar landgenoot Sambi Lokonga tegen. Tielemans zou in ieder geval een transfer naar Real Madrid verkiezen, met ook Manchester United en Liverpool die geïnteresseerd zijn in de diensten van de middenvelder.

Het contract van Tielemans loopt volgende zomer af, en Leicester wil alvast niet wachten om hem transfervrij te laten vertrekken. De ex-Anderlechtspeler is niet van plan om bij te tekenen, aangezien Leicester volgend seizoen geen Europees voetbal speelt en hij na drie seizoenen een nieuwe uitdaging wil aangaan. De Belg zou zo een slordige 55 miljoen euro moeten kosten.