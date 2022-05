🎥 Wilde vreugdetaferelen bij beloften Anderlecht, die eindelijk de beker in de lucht kunnen steken

Wat een ontlading gisteren in het Lotto Park. De beloften van Anderlecht spelen wel regelmatig eens kampioen, maar de beker pakken was hen de voorbije jaren niet gegeven. Na een thriller tegen Genk haalden ze het en de ontlading was navenant.

Het ongenaakbare Genk pakte de titel, maar in de bekerfinale moesten ze na strafschoppen de duimen leggen. Anderlecht had zijn ogen gericht op een trofee voor in de prijzenkast en kreeg die eindelijk ook te pakken. Een echte thriller, want de 2-2 van Lucas Stassin - een pareltje trouwens - viel pas in de 90ste minuut. Uiteindelijk pakte Timo Vanhoutte, die doordat Verbruggen en Vercauteren met de eerste ploeg moesten trainen in de ploeg stond, de beslissende penalty. De spelers sprongen in de spionkop en dansten rond. De fans genoten van hun Neerpede-producten. Het was voor iedereen bij Anderlecht een serieuze opsteker. Scenes at the Lotto Park. 🏆🟣⚪️ #ANDGNK pic.twitter.com/4ZPjs6fmzC — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 7, 2022