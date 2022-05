🎥 Geen erehaag, wel heerlijke sfeer in Wanda Metropolitano voor stadsderby Atletico-Real

Het was misschien wel de hamvraag in Spanje afgelopen weekend: Vormt Atlético Madrid een erehaag voor kersvers kampioen Real Madrid?

Gisteren deed Barcelona het wel voor Real Betis, de winnaar van de Spaanse beker. En ook in het verleden vormden Barcelona en Real Madrid erehagen voor elkaar nadat de andere ploeg een trofee won. Het is in Spanje een oeroude traditie om dat te doen.

Maar niet bij Atlético Madrid want de troepen van Diego Simeone kozen ervoor om geen erehaag te vormen voor de stadsrivaal. De sfeer in het Wanda Metropolitano was desondanks wel fantastisch, getuige daarvan zijn deze beelden: