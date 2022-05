'Bayern München is effectief op zoek naar vervanger voor Lewandowski en heeft na gesprekken met Chelsea een beslissing genomen over Lukaku'

Romelu Lukaku wordt niét de nieuwe spits van Bayern München. De Rode Duivel was een concrete piste voor de Duitse grootmacht, maar het prijskaartje is te hoog.

Bayern München houdt steeds meer rekening met een vertrek van Robert Lewandowski. Der Rekordmeister zag in Romelu Lukaku een potentiële opvolger voor de Pool, maar El Mundo Deportivo laat weten dat de Rode Duivel geen optie meer is.

Chelsea FC wil pas onderhandelen van zodra een club van plan is om minstens honderd miljoen euro op tafel te gooien. Zo’n bedrag is Bayern München nooit van plan om te betalen. Ondertussen lijkt de toekomst van Big Rom in Londen steeds meer op de helling te staan.