OH Leuven heeft nieuwe kledingsponsor

Vanaf volgend seizoen zal OH Leuven niet meer in truitjes van Adidas spelen.

OH Leuven maakte bekend dat ze vanaf volgend seizoen in truitjes van het merk Stanno zullen spelen. Vanaf juli zullen de truitjes op de markt komen. Zo komt er dus een einde aan de samenwerking met Adidas. "We hebben in Stanno de kledingpartner gevonden die we zochten", zegt commercieel directeur Frederik Vancauteren.

"Ons A-team, damesteam en de academie profiteren allemaal van een sterke en uitgebreide samenwerking. Samen met Stanno willen we een nieuwe stap zetten in de business development van onze club. We kijken ernaar uit om de komende seizoenen samen verschillende initiatieven te implementeren. Ook willen we Adidas en Voetbalshop.be bedanken voor hun goede samenwerking de afgelopen jaren", besloot Vancauteren.