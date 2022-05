Scudetto komt dichter en dichter voor Saelemaekers & co: "Maar het werk voor AC Milan zit er nog niet op"

AC Milan komt dichter en dichter bij de Scudetto na 1-3 overwinning op het veld van Hellas Verona.

Op twee speeldagen van het einde is AC Milan nu wel heel dicht bij de titel in de Serie A. De mannen van Stefano Pioli wonnen gisteravond met 1-3 van Hellas Verona en hebben twee punten voorsprong op rivaal Inter Milaan. Onze landgenoot Alexis Saelemaekers kan dus zijn eerste prijs pakken met AC Milan na een heel knap seizoen. Na de wedstrijd werd Alessandro Florenzi geïnterviewd door DAZN.

"Concentreer je op wat we op dit moment moeten doen. Deze overwinning zegt veel over dit team, maar niet alles, want de klus is nog niet geklaard", aldus de vleugelverdediger. "We moeten genieten van deze avond, want we verdienen het, maar vanaf morgen moeten we ons voorbereiden op Atalanta, want het is een geweldig team dat een solide seizoen aan het spelen is. Ik denk dat degenen die werken iets terug verdienen".