Binnen één week kent Hein Vanhaezebrouck zijn sancties voor zijn uitspraken en gedrag van de laatste weken

Bij het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal kwam vanmiddag samen om de zaak van Hein Vanhaezenbrouck te behandelen. Dit zowel voor zijn uitsluiting in de wedstrijd tegen Racing Genk als zijn uitlatingen in de krant.

Vanhaezebrouck noemde Bertrand Layec, hoofd van het Referee Department een leugenaar. De coach was zelf niet aanwezig op de zitting, omdat hij met Gent vanavond tegen KV Mechelen voetbalt.



Vanhaezebrouck riskeert 2 wedstrijden schorsing met uitstel en 2.000 euro boete. "Kritiek moet kunnen, we leven in een land met vrije meningsuiting", ging Van Den Bossche verder. "Maar dat moet wel binnen bepaalde normen gebeuren, normen die Vanhaezebrouck blijkbaar niet beheerst." Zijn uitingen zijn kwetsend, lasterlijk en triest. Het getuigt van weinig klasse en is weinig respectvol."

De advocaat van AA Gent haalde aan dat er geen straf kan zijn voor Vanhaezebrouck en vroeg de vrijspraak. De aanklacht heeft namelijk betrekking op leden van de bondsinstanties en volgens het bondsreglement valt het Referee Department daar niet onder.

Voor het gedrag van Vanhaezebrouck na zijn uitsluiting in de match tegen Genk riskeert Vanhaezebrouck een wedstrijd effectieve schorsing en 1000 euro. Hij zou volgens Verboomen, de scheidsrechter die wedstrijd, tijdens de rust opnieuw het contact zijn gaan opzoeken met de scheidsrechters. Tegelijkertijd zou hij nog "het is een schande" hebben geroepen en het veld te traag hebben verlaten.

Op 17 mei zal het Disciplinair Comité zijn vonnis vellen.