De kogel is door de kerk! Nieuw format Champions League in '24-'25: acht groepswedstrijden, 36 deelnemers in groepsfase

De grootste verschuiving is ongetwijfeld dat er in het nieuwe format niet meer in poules gespeeld zal worden. De 36 ploegen komen in een grote competitie terecht. Elk team zal, naar Zwitsers model, in acht groepswedstrijden tegen acht verschillende teams uitkomen.

Uiteindelijk zal de top acht uit deze competitie doorstoten naar de knock-outfase. De ploegen van plaatsen 9 tot 24 zullen in barrages (heen en terug) strijden om de acht overige tickets voor die knock-outronde.

Ook in de Europa League en Conference League zal een gelijkaardige verandering worden doorgevoerd.

⚽ The #UEFAExCo has approved the final format and access list for UEFA club competitions from the 2024/25 season.



✅ No more access granted based on club coefficients.



✅ Eight matches instead of ten in the new league phase.



Full details: ⬇️#UCL #UEL #UECL