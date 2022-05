Tom Caluwé kent de nieuwe sportief directeur van Standard: "Ik vermoed dat hij een dik telefoonboekske heeft"

Standard heeft bij Manchester City een nieuwe sportief directeur gevonden. Nieuwe eigenaar 777 Partners haalde de 45-jarige Ier Fergal Harkin. Een man die wel heel wat connecties heeft.

Cruciaal voor de job van sportief directeur is om een netwerk te hebben. En daar kan de man, die bij City de contacten onderhield met de clubs van de uitgeleende spelers, wel op terugvallen. “Ik heb Fergal voor het eerst ontmoet als verantwoordelijke van de loan players bij City", aldus Tom Caluwé, technisch directeur bij KV Mechelen, in HBvL. "Hij is een harde werker en iemand die zijn job tot in de puntjes beheerst."

"Ook in zijn communicatie is hij altijd duidelijk en to the point. Een interessante voetbalman. Hij beschikt alleszins over de juiste troeven om een goede sportief directeur te worden. Een groot netwerk hoort daar zeker bij. Als je kijkt met welke clubs hij bij City allemaal heeft samengewerkt dan vermoed ik dat hij een dik telefoonboekske heeft. Als hij wordt aangesteld als de nieuwe sportief directeur van Standard, dan ben ik heel benieuwd naar hoe hij het gaat doen.”