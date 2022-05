Middenvelder van Antwerp heeft eerste selectie voor de Nigeriaanse nationale ploeg beet

Alhassan Yusuf heeft zich in korte tijd bij Antwerp opgewerkt tot basisspeler. De centrale middenvelder, die wel eens wordt vergeleken met Ngolo Kanté, heeft zijn eerste selectie te pakken voor de Nigeriaanse nationale ploeg.

De 21-jarige middenvelder kwam vorige zomer over van IFK Göteborg voor één miljoen euro. Voor Antwerp speelde hij tot op heden 36 wedstrijden waarin hij driemaal tot scoren kwam en twee assists gaf.

List of invited @NGSuperEagles players for international friendly games vs #Mexico and #Ecuador in the US. #SoarSuperEagles pic.twitter.com/DxyDTKOOz2