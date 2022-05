OH Leuven op zoek naar aanvallende versterking nadat twee spitsen geen contractverlenging krijgen

OH Leuven gaat deze zomer op zoek moeten naar aanvallende versterking want twee van hun spitsen mogen op het einde van het seizoen vertrekken.

Nadat de club al eerde bekendmaakte dat ze afscheid nemen van hun technisch directeur. Dat kan u HIER lezen. Hebben ze ook bekendgemaakt dat twee spelers niet op een contractverlening moeten rekenen.

Yanick Aguemon is de eerste. Hij kwam in de zomer van 2017 over van Union. In zijn eerste seizoen was hij een vaste basisspeler, maar dit seizoen kwam hij niet verder dan vier wedstrijden waarin hij niet tot scoren kwam. De aanvaller mag dan ook op zoek naar een nieuwe club.

De tweede speler die mag beschikken is Kaveh Rezaei. De aanvaller kwam afgelopen zomer over van Club Brugge en tekende een contract voor één seizoen met een optie. Hij speelde twaalf wedstrijden voor OH Leuven waarin hij niet tot scoren kon komen. Zijn seizoen werd vroegtijdig afgebroken omwille van een scheenbeenbreuk. De Iraanse spits moet nu op zoek naar een nieuwe club.