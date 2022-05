De wegen tussen OH Leuven en hun technisch directeur scheiden

OH Leuven maakte bekend dat de samenwerking tussen hen en technisch directeur Wim Decorte is stopgezet.

Wim Decorte en OH Leuven hebben beslist om uit elkaar te gaan. Sinds de zomer van 2016 was hij in dienst als technisch directeur bij de Leuvenaars. Zo stelde hij mee de ploeg samen die uiteindelijk de promotie afdwong naar de Jupiler Pro League. De club bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen zes seizoenen.

Peter Willems, CEO van OH Leuven, zal tijdelijk zijn taken overnemen zodoende de continuïteit gewaarborgd blijft. Zij gaan met onmiddellijke ingang op zoek naar een nieuwe technisch directeur.