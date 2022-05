Waarom betaalt City maar 60 miljoen voor een topspits als Haaland?

Dé transfer van de zomer is misschien wel al gekend: Haaland trekt voor 60 miljoen euro naar Manchester City. Maar waarom betalen de Citizens zo weinig voor zo een topspits?

Volgens Sky Sports heeft dat alles te maken met de opstapclausule in het contract van de Noor, van toen hij nog bij Red Bull Salzburg speelde (2019). Wie de spits wou aantrekken in 2022, moest hoe dan ook 60 miljoen euro op tafel leggen. Dortmund kon de spits in de winter van 2020 voor amper 20 miljoen euro naar Duitsland halen, om hem 2 jaar later met 40 miljoen euro winst door te verkopen. De ideale opstap dus.

En dat is exact de reden dat Manchester United, dat in 2020 erg concreet was voor de aanvaller, toen niet toehapte. The Mancunians wisten uiteraard van de opstapclausule in zijn contract, en hadden dus schrik dat de Noor 2 jaar later voor amper 60 miljoen euro naar een andere club zou verkassen. Hoe dan ook doet City een geweldige zaak, en heeft het misschien wel al dé transfer van de zomer te pakken.