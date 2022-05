Ito opnieuw uitblinker bij Racing Genk met snelle voetjes, knappe acties en sublieme voorzetten

Zelfs wanneer Racing Genk niet in vorm is, is er altijd één speler die er vol voor blijft gaan en nooit door de ondergrens zakt. In de tweede helft krikte Ito net als de rest van de ploeg het niveau drastisch omhoog.

In de eerste helft had ook Ito het lastig om gaten te vinden in de defensie van Charleroi. Eén keer gleed de Japanner ongelukkig uit maar enkele minuten later fungeerde hij zelf als aangever met een heerlijk hakje, alleen reageerde Charler-speler Nkuba het snelste om de bal weg te werken.

In de tweede helft trok Genk naar voren om een achterstand weg te werken en niet toevallig was het via Junya Ito dat de ban gebroken werd. Bij het eerste doelpunt haalde de Japanner met een flukse actie de achterlijn om dan voor te geven op Onuachu die binnen kopte.

Enkele minuten later was het opnieuw een voorzet van Ito die voor een doelpunt zorgde. Nkuba schatte de bal fout in en werkte het leer ongelukkig via de paal in doel.

Als Racing Genk nog wil meedoen voor de Europese tickets, moet het hopen dat Ito niet meer geblesseerd raakt. Na een 70-tal minuten moest hij namelijk met een lichte blessure naar de kant voor Bongonda. Trainer Bernd Storck wuift de ernst van de blessure snel weg maar de volgende wedstrijd tegen AA Gent zal er snel zijn.

En wat als Ito zou vertrekken? Zolang Bongonda niet elke week zijn prijskaartje van 7 miljoen waarmaakt, zal Genk een aardige kluif hebben om volgend jaar hoger te eindigen in het eindklassement dan dit seizoen.