Jonge Belg op de radar van Beerschot, concurrentie uit Eredivisie en Deense Superliga

Matteo Waem vertrok in september 2020 bij de beloften van Antwerp en koos voor MVV. Op zijn 21e heeft de centrale verdediger intussen 55 officiële wedstrijden op de teller bij de club uit Maastricht.

Dankzij zijn sterke prestaties bij MVV is de naam van Matteo Waem genoteerd in heel wat scoutingsboekjes. Waem ligt nog tot medio 2023 onder contract in Maastricht, maar geniet heel wat interesse.

Zo heeft Beerschot zich onlangs gemeld voor de centrale verdediger. Ook vanuit het buitenland is er interesse voor Matteo Waem. Willem II (Nederland), Viborg FF (Denemarken) en Fortuna Düsseldorf (Duitsland) hebben hun oog laten vallen op de centrale verdediger.

Waem begon met voetballen bij Westerlo en vertrok in 2017 naar Antwerp. Bij de Great Old had de verdediger geen uitzicht op speelgelegenheid in het eerste elftal, waardoor hij zijn carrière in de Keuken Kampioen Divisie een nieuw elan gaf.