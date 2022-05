Kompany voor cruciale match om derde plaats: "Het seizoen van Anderlecht is al geslaagd!"

Anderlecht kan donderdag Europees voetbal veilig stellen mits winst tegen Antwerp. Een eerste stap voor Vincent Kompany en co. Maar die liet ook weten dat niet heel het seizoen staat of valt met de komende drie matchen.

Waarom? Omdat Anderlecht stappen heeft gezet ondanks de financiële problemen. "Of het seizoen geslaagd is als we die derde plaats pakken? Het seizoen van Anderlecht is al geslaagd. Ik weet dat zo'n derde of vierde plaats moeilijk te verenigen valt met het logo, maar we staan hier al en we hebben de bekerfinale gespeeld. Verloren, maar daar waren we ook."

"Ik kan een vlag op het veld planten, maar die gaat geen doelpunten scoren. Als je de evolutie van Kana, Arnstad, Debast, Stroeykens... bekijkt, zie je dat Anderlecht vooruit gaat. We kunnen blijven spreken over geld, maar wij zijn waarden aan het creëren. We zijn bezig de fouten van het verleden te incasseren en op te lossen. De fans hebben daar natuurlijk geen boodschap aan, maar dat is de realiteit."

Ik begrijp de jongens niet die twijfelen om hun contract te verlengen

In die optiek is de contractverlenging van Zeno Debast een boodschap voor de andere jongeren. "Het is goed voor hem en goed voor de club. Ik begrijp de jongens die twijfelen niet. Op dit moment moet hun carrière de prioriteit zijn. We hebben een planning om die jongens te integreren. Dat kan op het einde van het seizoen zijn. Nu speelden we met de jongste kern van het seizoen. Maar jullie moeten maar eens de berekening maken van de leeftijd met welke we de meeste matchen geëindigd zijn. Dat is dezelfde hoor. Als je jong bent, is speeltijd het belangrijkste. De rest volgt wel. Er zijn weinig clubs in Europa waar je jezelf zo jong kan lanceren."

Maar dat gebeurt uiteraard ook nog met huurlingen. Is er al gesproken met Zirkzee en Kouamé? "In onze cultuur telt het voetbal. Dat is het enige waar we nog anderhalve week aan denken. Daarna gaan we individueel gesprekken voeren."