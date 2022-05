OFFICIEEL: Lierse K haalt jonge Belg met verleden bij KV Mechelen in huis

Lierse Kempenzonen heeft met Maxime De Bie versterking gevonden voor het defensieve compartiment. De 21-jarige centrale verdediger komt over van Helmond Sport.

De Pallieters maakten via de officiële kanalen de komst van De Bie bekend. De centrale verdediger komt over van Helmond Sport en tekende op het Lisp een contract voor één seizoen.

In de jeugd speelde De Bie al enkele seizoenen voor Lierse, vooraleer hij naar KV Mechelen trok. In 2020 werd hij voor twee seizoenen uitgeleend aan Helmond Sport, een club in de Nederlandse Eerste Divisie. Voor die club speelde de centrale verdediger 51 officiële wedstrijden.