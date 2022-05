Pro League komt met actieplan veiligheid: vanaf '22-'23 stadionverbod van 10 jaar mogelijk zonder opschortend beroep

De Pro League heeft het langverwachte actieplan voor meer veiligheid in het voetbal voorgesteld waar het de vele incidenten met supportersgeweld mee wil aanpakken.

Zoals bekend is de Pro League samen met de politiek al langer bezig met een actieplan in mekaar te steken om het supportersgeweld mee aan te pakken. Dat is nu in Mechelen voorgesteld door Lorin Parys, CEO van de Pro League, federaal minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Peter Bosschaert, CEO van de voetbalbond.

© photonews

Het actieplan bestaat uit vijf pijlers:

- communicatie en sensibilisering;

- infrastructuur;

- investeren in het veiligheidspersoneel;

- toegangscontrole;

- handhaving.

Inhoudelijk halen deze vijf punten een aantal opvallende zaken aan. Zo zullen de drie verschillende stadionverboden samengebracht worden in één database. De nieuwe ticketing partner van de profclubs zal onmiddellijk linken naar die database, om te checken op een mogelijk stadionverbod.

Tickets én abonnementen op naam

Ook losse tickets zullen immers enkel nog op naam aangeschaft worden. Er komt bij toegang tot het stadion dus een dubbele controle op enerzijds het ticket en anderzijds de identiteit. Overigens zal het plegen van een bepaald incident in het ene stadion eenzelfde sanctie opleveren als het plegen van datzelfde incident in een ander stadion. Tot dusver was dat nog niet het geval.

Er zal een 'zero tolerance' ingevoerd worden en er komen ook strengere straffen. Vanaf volgend seizoen kan een maximumstraf voor één inbreuk een stadionverbod van 120 maanden zijn. Tien jaar dus. Bij recidive kan er zelfs een levenslang stadionverbod uitgesproken worden.

Die sanctie zal niet bepaald worden door de clubs zelf, maar door een disciplinaire raad van de voetbalbond. In beroep gaan is mogelijk, maar dat werkt niet opschortend. Als een persoon een stadionverbod opgelegd krijgt, zal die dus nadien niet meer naar een wedstrijd kunnen gaan kijken in afwachting van een uitspraak in beroep.

Startpunt van traject

Deze nieuwe maatregelen zijn het startpunt van een traject van vijf jaar en gaan dus in vanaf volgend seizoen. Hoewel de Pro League, voetbalbond en overheid hopen op een snelle verbetering, is er ook het besef dat niet alles kan omslaan in één vingerknip. Het zal het dus ook kwestie zijn om de evolutie van veiligheid in en rond de voetbalstadions voortdurend op te volgen.