Kroos stelt zich vragen bij standbeeld Agüero: "Zijn jullie zeker?"

Sergio Agüero heeft - net als Vincent Kompany - zijn standbeeld gekregen buiten het stadion van Manchester City. Al heeft de kunstenaar blijkbaar wel voor wat verwarring gezorgd, want de gelijkenis is niet meteen heel treffend. Zelfs Toni Kroos herkent er zichzelf in.

Kroos reageerde op Twitter: "Zeker?" Daarmee verwees hij op de gelijkenis die veel fans vonden met hemzelf. Sergio Agüero zelf was er alvast wel blij mee. Sure? https://t.co/m7M0Owc9q9 — Toni Kroos (@ToniKroos) May 13, 2022