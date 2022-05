Origi en Milan zijn er bijna uit over vrije transfer

Divock Origi en AC Milan zijn er bijna uit. De Belgische spits trekt na 7 jaar de deur op Anfield achter zich dicht.

Met dat nieuws kwam transferexpert Fabrizio Romano vandaag naar voren. "AC Milan is bezig met de laatste details in de transfervrije deal van Divock Origi. Liverpool is op de hoogte van de onderhandelingen tussen Origi en Milan. Divock liet het bestuur van Liverpool intussen ook al weten dat hij de club zal verlaten."

En zo zal de Belgische spits na 7 jaar het nest in Liverpool verlaten. In 2015 kwam hij over van het Franse Lille, maar hij kon in Engeland nooit echt zijn stempel drukken. Desondanks was hij wel meermaals bepalend voor The Reds, zo scoorde hij tweemaal in de halve, en eenmaal in de finale van de Champions League tegen Tottenham (2019). In Italië moet de 27-jarige Belg zijn carrière weer op de rails zien te krijgen.