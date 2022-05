Klopp onthult geheim achter strafschoppen Liverpool: "We werken samen met neurowetenschappers"

Na de League Cup-finale versloeg Liverpool Chelsea ook in de FA Cup-finale na strafschoppen. Geen toeval, zegt Jürgen Klopp, want de Reds hebben een bijzondere manier om op strafschoppen te trainen.

Klopp onthulde dat na de finale. "We weten allemaal dat een penaltyserie een loterij is, maar we hebben het weer geflikt. We werken samen met Neuro11, een bedrijf van vier jongens uit Duitsland. Zij zijn neurowetenschappers en zochten een paar jaar geleden contact en zeiden: je kan trainen op penaltyseries", liet de Duitser weten.

Klopp betrok hen dan ook in de viering. "Deze prijs is voor hen, net zoals de League Cup", zei KLopp, die de verantwoordelijkheid nam voor de gemiste penalty van Sadio Mané. "Dat is voor vijftig procent mijn verantwoordelijkheid. Ik zei dat de keeper wist wat hij normaal gesproken zou doen, dus dat hij iets anders moest doen. Ik had, zoals wel vaker, beter mijn mond kunnen houden!"