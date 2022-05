Europese kwalificatie voor Antwerp is een feit, maar zonder fans in het begin

Mede dankzij de overwinning van AA Gent is Antwerp komende zomer zeker van een plekje in de Conference League. Al zal er nog niet direct een rood-witte armada te bespeuren zijn over de landsgrenzen.

In het uitvak in Frankfurt vorig seizoen in de Europa League werd er een bengaals vuur afgestoken. Eén van dit pyrotechnisch materiaal verwonde een fan van Eintracht Frankfurt. Hiervoor heeft de UEFA Antwerp een sanctie opgelegd dat de eerste Europese wedstrijd zonder bezoekende fans van Antwerp zal zijn. Dit betekent dat Antwerp die in de tweede voorronde van de Conference League zal uitkomen het zonder de nodige steun op verplaatsing zal moeten doen.