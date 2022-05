Genkwatcher noemt enkele trainers in plaats van Marc Van Bommel voor zijn club

John van den Brom moest in december vertrekken bij Racing Genk, maar zijn opvolger Bernd Storck is er niet in geslaagd het tij helemaal te keren.

“Ik heb al vaker gezegd dat het moeilijk werken is bij Genk. Te veel meningen, te veel politiek en soms te veel macht bij de verkeerde mensen”, is Stef Wijnants duidelijk op Sporza. Ook Bernd Storck is niet geslaagd in zijn opdracht, terwijl hij nochtans zelf oordeelde dat hij op veel posities dubbele bezetting heeft van wat er nodig is. Genk slaagt er als rijkste club na Club Brugge niet in om competitief te zijn met die spelerskern. “De vele tientallen miljoenen die het vorig seizoen voor heel wat spelers kon vangen, zijn verschrompeld. De waarde van die spelers is pijlsnel naar beneden gegaan.” En dus is het opnieuw uitkijken naar een nieuwe trainer. “Aan namen geen gebrek, want Genk behoort natuurlijk nog altijd bij de top. Mark Van Bommel zou al in de tribunes gesignaleerd zijn. Maar ik denk dat een gedeelte van het bestuur ook met de wensen van de supporters wil rekening houden en wil kiezen voor iemand met ‘Blauw Bloed’, een trainer die weet waarvoor Genk staat. En dan duiken er twee namen op : Besnik Hasi en vooral Wouter Vrancken.”