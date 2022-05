Jonas De Roeck hakt knopen door: "Het gras is niet altijd groener aan de andere kant"

Jonas De Roeck heeft zijn beslissing genomen. Hij blijft ook in 1A de trainer van promovendus Westerlo.

De interesse voor trainer Jonas De Roeck was bijzonder groot. Zo was ook KV Mechelen geïnteresseerd. “Er zijn concrete opties geweest, maar ik ben van bij het begin naar alle partijen toe open en eerlijk geweest. Ik wilde er eerst uitkomen met Westerlo”, zegt De Roeck aan Het Nieuwsblad.

“Alleen als we uiteindelijk toch niet tot een akkoord zouden gekomen zijn, wilde ik praten met andere clubs. Westerlo is altijd mijn eerste keuze geweest. We hebben hier samen iets moois opgebouwd. De mogelijkheden om onze ambities waar te maken - die van de club én die van mezelf – zijn aanwezig.”

De Roeck maakte naar eigen zeggen een heel bewuste keuze. “De andere clubs die me hebben aangesproken, waren ook mooie clubs met ambitie. Dat ik daar niet op ben ingegaan, was geen keuze tegen hen, maar wel een voor Westerlo. Het gras is niet altijd groener aan de andere kant, hé.”