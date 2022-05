'Nederlandse topclub wil doelman in Jupiler Pro League halen'

PSV is op zoek naar een nieuwe doelman voor volgend seizoen en komt die mogelijk in 1A weghalen.

PSV Eindhoven heeft voor volgend seizoen een nieuwe doelman nodig. Eerder viel al de naam van Jasper Cillessen van Valencia, maar hij zou ook in beeld zijn bij Ajax.

Daarom is PSV op zoek naar een andere optie. Het zou daarbij uitkomen bij Hendrik Van Crombrugge van RSC Anderlecht, is bij de Nederlandse pers te horen.

Of Van Crombrugge dat ziet zitten is nog maar de vraag. Een ander probleem voor PSV is dat Van Crombrugge nog een contract heeft tot 2025. Het zal dus zeker een transfersom moeten betalen.