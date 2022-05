Pro League plant héél belangrijke vergadering: 'Belgisch profvoetbal gaat naar drie divisies van twaalf clubs'

De Pro League heeft woensdag een héél belangrijke vergadering op de agenda staan. Het is de bedoeling om de eerste beslissingen te nemen naar een nieuw competitieformat. En er zullen veranderingen komen.

Het Laatste Nieuws weet dat er een plan ligt om op termijn naar drie afdelingen van twaalf clubs te gaan. Dat wil dus zeggen dat de Jupiler Pro League moet worden afgeslankt van achttien naar twaalf clubs.

Al zal dat in stappen gebeuren. Normaliter krijgen de profclubs - vooral de kleinere clubs zijn vragende partij - in het seizoen 2023 - 2024 hun overgangsjaar met achttien clubs. In 2024 - 2025 zal 1A wél uit zestien teams bestaan.

Drie divisies, twaalf clubs

Op die manier is het de bedoeling om verder af te slanken. Het eindpunt is duidelijk: drie divisies met elk twaalf clubs. Voor alle duidelijkheid: deze plannen moeten uiteraard nog goedgekeurd worden.