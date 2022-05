De centen van Gheysens op de juiste manier laten vloeien: "Misschien is Overmars de geknipte man"

Het verschil tussen Club Brugge en Anderlecht en Antwerp is bijzonder groot, zelfs na een halvering van de punten.

Op één speeldag van het einde heeft Club Brugge op Anderlecht en Antwerp respectievelijk 10 en 16 punten voorsprong. Toch veel na een halvering.

Het zal voor Royal Antwerp FC moeilijk zijn om enkel met transfers het verschil te maken. “En het is niet dat Antwerp geen geld heeft uitgegeven in de zomer. Dus ik verwacht ook de komende jaren nog structurele dominantie van Club Brugge”, zegt Vandenbempt op Sporza.

Het geld dat uitgegeven wordt zal beter moeten gebeuren, want een ‘toevallige’ kampioen tussendoor is zeker mogelijk in de Jupiler Pro League.

“Antwerp heeft veel geld met Paul Gheysens en die wil dat ook investeren, maar het zal het de komende jaren toch op een meer beredeneerde manier moeten uitgeven, in plaats van een megacontract te geven aan Toby Alderweireld, zoals we nu horen. Misschien dat Marc Overmars daarvoor de geknipte man is.”