Ilias Sebaoui heeft keuze te over zowel clubs als landen zitten achter hem aan

Het lichtpunt in het seizoen van Beerschot was duidelijk Ilias Sebaoui. De jeugdspeler knokte zich in de eerste ploeg, tekende zijn eerste profcontract en werd opgeroepen voor de beloften van Marokko. Maar er zijn nog kapers op de kust.

Na de degradatie van Beerschot is Ilias Sebaoui grof wild op de transfermarkt. Zo zouden Club Brugge en Antwerp interesse tonen in de creatieve middenvelder. Het zijn niet alleen de clubs die achter Sebaoui azen.

Zo werd hij in maart voor het eerst opgeroepen voor de Marokkaanse beloften. In actie kwam hij niet want hij had hinder van een kleine blessure, maar het was vooral de bedoeling om iedereen te leren kennen. Nu is hij opgenomen in de ruime selectie van de Belgische beloften en wordt hij ook bij de Marokkaanse beloften verwacht.

Het wordt dus een zomer van keuzes maken voor Sebaoui.