Seraing en RWDM weten wat hen mogelijk boven het hoofd hangt na misdragen van supporters in promotiematch

Eind vorige maand verzekerde Seraing zich van een langer verblijf in 1A door in de barrageduels af te rekenen met RWDM. Maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Nadat een langer verblijf in 1A werd veilig gesteld met een 0-0 gelijkspel bestormden de supporters van Seraing het veld om richting de spelers te gaan en een feestje te vieren. Enkelen gingen ook richting het uitvak om de RWDM-supporters te jennen en daardoor kwamen ook zij uit hun vak om amok te maken. Het ontaarde tot stevige rellen op het veld, vechtpartijen en vuurpijlen die over en weer werden geduwd. Een schande voor het Belgische voetbal. Bijna drie weken later weten beide cllubs welke sanctie hen boven het hoofd hangt. Het Laatste Nieuws meldt namelijk dat RWDM mogelijk 5 wedstrijden zonder publiek moet afwerken terwijl Seraing er met 3 wedstrijden vanaf komt. Beide clubs riskeren ook een boete van 5.000 euro.