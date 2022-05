Spaanse autoriteiten maken zich zorgen over niet aflatende toestroom van Duitse en Schotse fans in Sevilla: "Die gaan nog meer drinken nu ze koud bier krijgen"

Sevilla wordt overspoeld door Schotse en Duitse fans. Er wordt geschat dat er ruim drie keer zoveel supporters in de stad aanwezig zullen zijn dan dat er in het stadion binnen kunnen. De Spaanse politie is dan ook niet op zijn gemak.

Veel Schotten zijn zelfs al van zaterdag in Sevilla aangekomen. In ons hotel, op een paar kilometer van het stadion zijn die al drie dagen aan het zonnen en aan het 'indrinken'. Het hotelmanagement was zelfs al bezorgd omdat ze het tankstation op een afstandje ontdekt hadden vanwaar ze goedkopere drank naar binnen konden smokkelen.

Elke vierkante meter parking staat nu reeds vol. "Ik moest er gisteren een klant gaan halen, maar ik kon de parking zelfs niet meer oprijden", lachte onze taxichauffeur. In totaal worden er meer dan 100.000 Schotten verwacht en meer dan 50.000 Duitsers. Er kunnen 42.000 mensen binnen in het Estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

© photonews

Rangers-middenvelder Ryan Jack had het ook al gezien. "Je ziet die aantallen binnenstromen. Spijtig dat sommigen niet in het stadion zullen geraken. Wij moeten alles geven, want er zijn er 100.000 die in onze schoenen willen staan."

Bij de Spaanse veiligheid maken ze zich wel zorgen over het alcoholverbruik van beide supportersclans. "We gaan twee groepen fans krijgen die veel drinken. Die mensen, die het gewoon zijn om warm bier te drinken in hun land, zullen nog meer drinken wanneer ze bij ons frisse pintjes vinden”, aldus veiligheidsverantwoordelijke Castro Estevez bij Reuters.

“Er is geen rivaliteit tussen beide clubs, maar het is wel zorgwekkend dat beide clubs een andere politieke ideologie hebben. Frankfurt is links en Rangers eerder rechts. De extremisten van beide kanten zouden voor problemen kunnen zorgen.”