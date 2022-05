Speelt KRC Genk jong talent kwijt? L'Equipe: 'Onderhandelingen tussen Stade Reims en jeugdinternational in vergevorderd stadium'

De beloften van Racing Genk gooiden dit seizoen hoge ogen: de ploeg van Hans Somers pakte op indrukwekkende wijze de titel en komt volgend seizoen in 1B uit. Ook in de Youth League deden de Limburgers het voortreffelijk.

Sekou Diawara (18) is een van de talenten uit de Genkse academie. De jeugdinternational kwam in 2018 over van AA Gent en ontwikkelde zich sindsdien erg goed.

L'Equipe laat weten dat Stade Reims in vergevorderde onderhandelingen is met de spits. De bedoeling is om Diawara initieel te stallen bij het tweede elftal om op termijn de stap naar de A-kern te zetten.

Diawara ligt nog tot medio 2023 onder contract bij Racing Genk. Onder John van den Brom haalde de youngster vorig seizoen enkele keren de wedstrijdselectie. Dit jaar slaagde Diawara daar niet in.