Historisch akkoord in het Amerikaanse voetbal: gelijke verloning voor mannen en vrouwen Team USA

Een historisch akkoord is afgesloten in Amerika. Bij Team USA zullen mannen en vrouwen nu evenveel gaan verdienen.

De Amerikaanse voetbalfederatie kondigt aan dat het met de mannen-en vrouwenploeg tot een akkoord is gekomen. In de nieuwe cao wordt gelijke verloning gegarandeerd. Al het prijzengeld komt in één grote pot en zal gelijkmatig verdeeld worden.

Omdat de premies in het mannenvoetbal hoger liggen, verdienden de Amerikaanse voetballers in het verleden meer dan de vrouwen, terwijl de VS in het vrouwenvoetbal wél wereldtop is en in het mannenvoetbal niet. Die ongelijkheid is nu dus weggewerkt.

In a historic accomplishment, U.S. Soccer, @USMNT and @USWNT have come together to agree to new collective bargaining agreements that will run through 2028 and achieve true equal pay – including equalization of World Cup prize money. — U.S. Soccer (@ussoccer) May 18, 2022

Het zijn overigens niet enkel de vrouwen voor wie het nieuwe akkoord een voordeel biedt. Voortaan zullen de mannelijke voetballers bij de Amerikaanse nationale ploeg ook beroep kunnen doen op kinderopvang.