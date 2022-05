'Ook ploeg uit Bundesliga heeft interesse in Anderlecht-trainer Vincent Kompany'

Is Vincent Kompany volgend seizoen nog trainer van Anderlecht? Ook een ploeg uit de Bundesliga zou hem zien zitten als nieuwe coach.

Vincent Kompany is uiteraard nog volop bezig om Anderlecht weer naar het niveau van weleer te brengen. Dat is met de derde plaats waar paars-wit het seizoen op zal eindigen nog niet helemaal het geval. Een vertrek van Kompany lijkt dus niet meteen aan de orde.

Al kan dat wel veranderen als interesse uit het buitenland aanhoudt en vooral concreter wordt. Eerder werd al gemeld dat Burnley aan hem dacht en nu toont ook het Duitse Wolfsburg interesse in Kompany. Dat meldt Sports Illustrated.

Band tussen Wolfsburg en België

Afwachten maar hoe dit verder evolueert. Wolfsburg is in de recente geschiedenis wel al wat spelers uit de Belgische competitie komen weghalen. Het eindigde twaalfde in de Bundesliga en zette in de loop van het seizoen coaches Mark Van Bommel en Florian Kohfeldt aan de kant.