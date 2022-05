Schmidt wordt nieuwe coach van Benfica en Vertonghen

Roger Schmidt wordt volgend seizoen de nieuwe coach van Benfica. De Duitser komt over van PSV en tekent een contract voor twee seizoenen.

Dat meldt Benfica op haar twitterkanaal. De 52-jarige Duitser was 2 jaar hoofdcoach in Eindhoven, waar hij in totaal 1 supercup en 1 beker veroverde. Daarnaast eindigde hij met PSV achter Ajax op de tweede plaats in de Eredivisie dit seizoen. Schmidt tekent voor 2 seizoenen in de Portugese hoofdstad.

Na de winterstop liet Schmidt al weten dat hij zijn contract in Eindhoven niet zou verlengen. Nu wordt dus duidelijk dat hij aan de slag gaat in Portugal, waar hij zal samenwerken met Jan Vertonghen. De ploeg uit Lissabon schakelde eerder dit seizoen PSV al uit in de voorrondes van de Champions League, om later in de 1/8ste finales Ajax te verslaan.