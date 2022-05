'Vanderhaeghe wil oude bekende als assistent naar KV Oostende halen'

Het was even wachten op witte rook, maar uiteindelijk zal Yves Vanderhaeghe ook volgend seizoen de coach zijn van KV Oostende. Bij de kustboys is Vanderhaeghe op zoek naar nieuwe assistenten.

Het Nieuwsblad laat weten dat Gino Caen (Zulte Waregem) gepolst werd voor die rol, net als Thomas Buffel. De 41-jarige Buffel zou als tweede assistent van Vanderhaeghe fungeren. Dat Vanderhaeghe aan Buffel denkt, hoeft niet te verbazen. De twee werkten eerder al samen bij Cercle Brugge. De onderhandelingen lopen, maar op financieel vlak liggen beide partijen op dit moment nog ver uit mekaar. Thomas Buffel is op dit moment ook al aan de slag als assistent-coach bij de nationale beloften.