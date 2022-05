Club Brugge richt pijlen op Braziliaanse huurling van Malinwa

In de zoektocht naar een nieuwe defensieve middenvelder zou Club Brugge uitgekomen zijn bij de 22-jarige Braziliaan Vinicius Souza (KV Mechelen).

De Braziliaan is eigendom van de City Football Group, die hem in 2020 overnam van Flamengo voor 2,5 miljoen euro. Hij werd eerst een half jaar uitgeleend aan satellietclub Lommel, om daarna voor het seizoen 2021/2022 uitgeleend te worden aan KV Mechelen. Bij Malinwa kwam Souza dit seizoen 31 keer in actie.

Club Brugge zou vooral gecharmeerd zijn door zijn kracht en atletisch vermogen, gekoppeld aan een sterke techniek. Door het langdurig uitvallen van Mats Rits, de wisselvalligheid van Eder Balanta en Ruud Vormer die na dit seizoen naar alle waarschijnlijkheid vertrekt, moet Club dringend op zoek naar een nieuwe middenvelder. De marktwaarde van Souza zou alvast geschat worden tussen 6 en 8 miljoen. De Bruggelingen zouden daarnaast interesse tonen in Union-middenvelder Casper Nielsen.