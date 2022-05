Tijd dringt voor Feyenoord in dossier Cyriel Dessers, kapers op de kust

Ajax-spits Danilo Pereira staat dicht bij een overgang naar ... Feyenoord. Rest de vraag: wat met Cyriel Dessers?

Danilo Pereira (23) lijkt wel degelijk op weg van Ajax Amsterdam naar Feyenoord Rotterdam, maar dat zou vooralsnog geen gevolgen hebben voor Cyriel Dessers.

Aankoopoptie

De Belgische aanvaller zou namelijk volgens de analisten ook maar beter blijven bij Feyenoord. Dat moet dan wel snel de optie in zijn contract lichten, ter waarde van vier miljoen euro.

Over een (lang) contract bij Feyenoord is nog niet gesproken met Dessers zelf. Mogelijk komen er ook meteen kapers op de kust, want er is buitenlandse interesse en mogelijk blijkt de Belg dan zelf onhoudbaar.