'Directe doorverkoop van Cyriel Dessers is vooral voor Racing Genk goede zaak'

Volgende week woensdag speelt Cyriel Dessers met Feyenoord de finale van de Conference League.

Alle ogen staan op Cyriel Dessers gericht voor de finale van de Conference League. Na die wedstrijd zal Feyenoord een beslissing nemen over de toekomst van de speler die gehuurd wordt van Racing Genk.

Voor 1 juni kunnen de Nederlanders de aankoopoptie van Dessers, die 4 miljoen euro bedraagt, lichten. Er wordt al een tijdje gesproken over een directe doorverkoop van Dessers door Feyenoord.

Al zal die prijs dan wel behoorlijk hoog moeten liggen. In de huurovereenkomst is een clausule opgenomen, zo weet Het Belang van Limburg, dat van een directe transfer maar liefst 40 procent meteen voor Racing Genk is.