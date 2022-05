Nieuwe hoofdtrainer voor RFC Seraing

Seraing heeft vrijdag zijn nieuwe trainer voorgesteld. Het is geen onbekende van de club.

Tussen 2004 en 2006 was José Jeunechamps reeds actief bij Seraing. Hij verliet de club op eigen initiatief om bij de buren van Standard aan de slag te gaan. In 2016 keerde hij terug bij Seraing om wederom te kiezen voor een nieuw avontuur bij Standard. Nu is de ervaren trainer terug.

"Allereerst ben ik me ervan bewust dat ik een fout heb gemaakt toen ik de club in 2016 verliet en daar heb ik vaak spijt van gehad", opent Jeunechamps op de website van Seraing. "Destijds verliet ik mensen die me vertrouwden en ik wil Bernard Serin en Mario Franchi heel erg bedanken voor hun terugkeer. Het is tegenwoordig zeldzaam, vooral in de voetbalwereld. En dan is coaching in D1A in jouw regio heel motiverend", laat Jeunechamps merken dat hij zin heeft in een avontuur in zijn achtertuin.